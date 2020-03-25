خادم الحرمين يقر إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت السعودية تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة، وتقديم موعد بدء حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على اتخاذ إجراءات تتضمن «منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى».
كما تتضمن منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة من يوم غد وحتى انتهاء مدة الحظر الجزئي للتجول الصادر مؤخراً.
وبدأ في السعودية، الاثنين الماضي، تطبيق حظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، على أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
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