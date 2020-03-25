الصين ترفع القيود المفروضة على إقليم هوبي منذ تفشي كورونا

رفعت الصين، اليوم الأربعاء الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوبي الصيني مركز وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر.

وقالت السلطات الصحية الوطنية أنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

وسجلت 474 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، قالت وزارة الخارجية الصينية إن معظمهم صينيون عائدون إلى بلدهم.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوبي الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.

وأعلنت بكين الثلاثاء أن الحجر الذي فرض على خمسين مليون شخص في ووهان منذ يناير سيلغى مما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة. ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا.

Advertisements

في المقابل، يتوجب على سكان ووهان الانتظار حتى الثامن من ابريل ليتمكنوا من مغادرة المدينة.

وأصيب أكثر من 81 ألفا ومئتي شخص بكوفيد-19 في الصين وتوفي 3281 شخصا. وتراجع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الشهر المنصرم.



وفرضت الصين إجراءات صارمة على مدن صينية عديدة تقضي بفرض الحجر على القادمين من الخارج وكل الرحلات المتوجهة إلى بكين من الخارج باتت تهبط في مدن أخرى يخضع فيها المسافرون لفحوص.