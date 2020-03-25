بريطانيا.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن أمير ويلز، الأمير تشارلز، تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصاب آلاف الأشخاص في بريطانيا.

وأوردت صحيفة “صن” نقلا عن بيان صادر عن إقامة “كلارنس هاوس” الملكية، أن الأمير ظهرت عليه أعراض بسيطة للفيروس، وهو بصحة جيدة واضطر إلى مواصلة العمل من البيت ريثما يتعافى.

وفي السياق نفسه، خضعت دوقة كونروال للتحاليل، وتبين أنها لم تصب بالفيروس، لكنها ستقوم بعزل نفسها لأربعة عشر يوما وفقا للإرشادات الطبية.

ولم يشر البيان الصادر عن مكتب ولي عهد بريطانيا لكيفية إصابته بالمرض، وذلك نظرا للعدد الكبير من المشاركات التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

أما قصر بكنغهام فقال في بيان إن “الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 مارس قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن فيروس كورونا يعد أكبر تهديد تواجه البلاد، وناشد السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.