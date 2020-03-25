كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سنغافورة، مساء اليوم الأربعاء، أنها سجلت 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتقوم الشرطة في سنغافورة بدوريات لمراقبة الأوضاع الخاصة بالحانات والنوادي الليلية، التي ستنظم مساء اليوم ما يسمى بحفلات وفعاليات "وداع" قبل دخول، إغلاق فرضته الحكومة السنغافورية بسبب فيروس كورونا، حيز التنفيذ. وكان شخصان قد توفيا في سنغافورة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وسجلت الدولة المدينة 558 حالة إصابة؛ حيث أعلنت وزارة الصحة أن 80% من الحالات التي تم تأكيدها خلال الأسبوع الماضي كانت واردة من الخارج. Advertisements

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.