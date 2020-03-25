كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول عربية لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت فيها أنها لم تتلقى أي بلاغ عن اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وقالت المنظمة، ‏"حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ‎اليمن"، مضيفة أنها "بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان تدعم تجهيز مركز حجر صحي في ‎عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات".

وكان فيروس كورونا، قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

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واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.