كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يكشف تفاصيل صحة "بوتين" بعد زيارته لمستشفى كورونا بموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشعر بالارتياح بعد زيارة مستشفى الأمراض المعدية الذي يعالج مرضى فيروس كورونا في كوموناركا.

وقال "بيسكوف" للصحفيين، عندما سُئل عن صحة "بوتين": "اطرقوا على الخشب .. كل شيء جيد."، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

Advertisements

وزار "بوتين"، المستشفى يوم الثلاثاء، حيث تواصل مع كبير الأطباء والموظفين والمرضى. ارتدى الرئيس الروسى بذلة صفراء وجهاز تنفس أثناء زيارة المنشأة الطبية.

يقع المستشفى في جنوب غرب موسكو، في منطقة تعرف باسم Kommunarka، ويعالج حاليًا مرضى COVID-19 والذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

سجلت روسيا حاليًا 658 حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيل 163 منها خلال الـ 24 ساعة الماضية. لم يكن هناك قتلى من المرض في البلاد، وقد تعافى 29 شخصًا من المرض.