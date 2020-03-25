كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. 170 ألف متطوع يعتزمون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترك أكثر من 170 ألف متطوع لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في مكافحة تفشي فيروس كورونا بعد ساعات فقط من طلب ربع مليون متطوع.

وقال ستيفن باويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، لتلفزيون "بي بي سي": "في أوقات الأزمات يجتمع الناس معًا. هذه حالة صحية طارئة ويمكننا جميعًا لعب دور"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وقد طلبت بريطانيا 250 ألف متطوع لتقديم الطعام والأدوية، وتوفير النقل للمرضى والإمدادات، والاتصال بالأشخاص الذين أصبحوا وحيدين بسبب العزلة الذاتية.

يهدف النظام إلى الوصول إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص "محميون" - يبقون أنفسهم في المنزل لمدة 12 أسبوعًا بموجب نصيحة حكومية لحماية أولئك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.

قفز عدد القتلى من فيروس كورونا في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بنسبة 87 إلى ما مجموعه 422 - أكبر زيادة يومية منذ بدء الأزمة.