كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام بريطانية، بإصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 658
نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية في روسيا، أن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 658 حالة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الرئيس: مسلحون من "بوكو حرام" يقتلون 92 جنديا تشاديا
قتل مسلحو جماعة بوكو حرام 92 جنديًا تشاديًا وجرحوا 47 آخرين في أعنف هجوم على الجيش في تشاد، حسبما كشف الرئيس التشادي، إدريس ديبي، في وقت متأخر يوم الثلاثاء.