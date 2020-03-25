كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام بريطانية، بإصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 658

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