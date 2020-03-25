اعتقال شاب من البيضاء بسبب بلاغ كاذب…اتصل بالأمن مبلغًا عن إعداد أشخاص لعملية تخريبية بمتفجرات!

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، أمس الثلاثاء، شخصا روع الأمن ببلاغ كاذب عن عملية تفجير.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم امس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي سوابق قضائية في السرقة، للاشتباه في تورطه، في التبليغ عن جريمة عن وهمية، يعلم بعدم حدوثها.

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وافادت مديرية الامن الوطني، في بلاغ له، أن قاعة القيادة والتنسيق في الدار البيضاء توصلت بمكالمة هاتفية من شخص مجهول، يزعم فيها أن ٣ أشخاص بصدد التحضير والإعداد لارتكاب عمليات تخريبية لمواد متفجرة.

وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تعاملت مع المكالمة المذكورة بجدية، قبل أن يتبين الأمر أنها مجرد كذبة.

إلى ذلك تم الإحتفاظ والمشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.