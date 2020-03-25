“نداء الأمل” إلى الملك..شخصيات تناشد إطلاق سراح معتقلي الريف والصحافيين لزرع بذور أمل في زمن المحنة

وكشفت المحنة القاسية التي تمر منها بلادنا، بحسب النداء،” عن الوجه المشرق لمجتمعنا الذي انتصب، بكافة فئاته، للتصدي للآفة، وذلك باجتراح أشكال جديدة ومتعددة من التضامن، وبالانخراط الواسع في حملة التبرعات للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، أشكال لابد من تثمينها وتطويرها والاستثمار فيها، لأنها هي القيمة المطلقة المؤسسة للأمم والحضارات”.

ومما جاء في النداء أيضا،”لقد بدأ المجتمع برمته، في غمرة هذه المحنة، يستعيد ثقته في الدولة، وفي مؤسساتها، وفي أطرها المجندة، لما أبانت عنه، خلال هذه الأيام العصيبة، من رؤية استراتيجية وإرادة استباقية لتجاوز أسباب الأزمة ومعالجة مخلفاتها، ومن مسؤولية في الأداء وتضحية من أجل سلامة المواطنات والمواطنين”.

ولفت النداء الانتباه إلى أنه،” ما من شك في أن عودة الثقة هذه سوف تُمكِّن المواطن من بناء الوطن، كما سوف تُمكِّن الوطن من بناء المواطن”.

لائحة الموقعين على نداء الأمل:

إسماعيل العلوي، فاعل سياسي

نورالدين العوفي، أستاذ جامعي

محمد الحبيب طالب، كاتب ومحلل سياسي

عبد الغني أبو العزم، كاتب ومعجمي

مبارك حنون، أستاذ جامعي

عز الدين بونيت، أستاذ جامعي وفاعل جمعوي

عدنان الجزولي، أستاذ جامعي وحقوقي

إدريس اليعقوبي، باحث

لطيفة البوحسيني، جامعية وناشطة نسائية

محمد المحيفيظ، أستاذ جامعي

لطيفة اجبابدي، مناضلة نسائية

امحمد الخليفة، محام

علال الأزهر، كاتب

محمد العلوي الإسماعيلي، صيدلاني

محمد حفيظ، أستاذ جامعي

نورالدين سعودي، كاتب

عائشة لخماس، مناضلة نسائية

أحمد الحجامي، أستاذ متقاعد

سعيد بنكراد، كاتب ومترجم

محمد الساسي، أستاذ جامعي

زهرة وردي، أستاذة وفاعلة جمعوية

عزيز لمسيح، صحفي

عبد الوهاب الصافي، مستشار في تدبير الموارد البشرية

خديجة مروازي، أستاذة جامعية

عبد العالي بنشقرون، أستاذ

ثوريا تاج الدين، مناضلة نسائية

فكري محمد، معتقل سياسي سابق

إبراهيم موطى، أستاذ

عيسى الورديغي، أستاذ متقاعد

محمد النشناش، حقوقي

عبد الجليل طليمات، كاتب وفاعل سياسي

مصطفى الشكري، فاعل اقتصادي

المهدي العمراني سوهلي، أستاذ متقاعد

نجيب معلال، فاعل مدني

عادل بوحاجة، مقاول وفاعل جمعوي

عزيز ادمين، خبير دولي في حقوق الإنسان (فرنسا)

نعمان لحلو، فنان موسيقي

نزيهة مفتاح، فنانة

سامية أحمد، فنانة

بنسالم حميش، مفكر وأديب وزير سابق

هاجر الريسوني، صحفية

حكيم عنكر، صحفي وشاعر

ياسين بزاز، مناضل حقوقي

آسية سباطة، إعلامية

بوجمعة العوفي، أستاذ جامعي

حميد باجو، مناضل يساري

بنيونس المرزوقي، أستاذ باحث

محمد مقصيدي، أستاذ جامعي شاعر وكاتب

محمد خيي، فنان مشخص

حسن مرصو، شاعر وكاتب

عفيفة الحسينات، كاتبة وباحثة في الثقافة البصرية

إدريس القري، كاتب وناقد

حميد باها، فاعل مدني وحقوقي

أحمد بوز، أستاذ جامعي

مريم بنخويا، فاعلية جمعوية

عثمان مخون، متصرف

سهام لفقير، مسؤول نقابي

عبد النبي الحري، أستاذ جامعي

ياسين عدنان، شاعر وإعلامي

عادل بن حمزة، كاتب رأي

أنس الحسناوي، فاعل جمعوي وحقوقي

نجية الزراري، فاعلة جمعوية

عبد الحميد لبيلتة، فاعل جمعوي

محمد مصباح، باحث أكاديمي

عياد أبلال، باحث في علم الاجتماع

يوسف رحموني الوزاني، فاعل حقوقي و تنموي

الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ جامعي

رشيدة لكحل، مواطنة مغربية

أحمد بوزيان، أستاذ جامعي

يوسف مقران، تجارة وأعمال

يوسف سيمو، فاعل جمعوي

رقية أشمال، فاعلة مدنية

حليمة الشويكة، فاعلة سياسية

خالد الفرقاني، إطار

أحمد نشاطي، إعلامي

محمد النايح، فاعل مدني

جمال بنعبي، أستاذ وفاعل حقوقي

فاطمة الزهراء الخولاني الإدريسي، باحثة

إبراهيم عاصمي، فاعل نقابي وجمعوي

سعيد البعقلي، ناشط مدني

حكيمة التدلاوي، مناضلة نسائية

رشيد نزهري، محام

رشيدة رقي، أستاذة جامعية

خالد البكاري، أستاذ مبرز

عبد الرحمان الغندور، فاعل جمعوي

بثينة قروري، أستاذة جامعية

ثريا حجي التمسماني، متقاعدة

فاطمة المغناوي، فاعلة نسائية حقوقية

عبد العزيز النويضي، أستاذ جامعي ومحام

نزهة أمزيان طبيبة، متقاعدة وفاعلة جمعوية

أيمن قشوشي طبيب، نفساني وفاعل مدني

الصديق لحرش مواطن، حقوقي

حميد بنخطار، أستاذ جامعي

محمد العلج، أستاذ متقاعد

ليلى عاطر، فاعلة جمعوية

سعاد الشنتوف، ناشطة نسائية

الطيب حمضي، طبيب

فاطمة الإفريقي، إعلامية

نبيل الأندلوسي، مستشار برلماني

محمد لغروس، صحافي ومدير نشر صحيفة إلكترونية

زكريا كارتي، فاعل جمعوي

محمد الشوبي، فنان مشخص وكاتب

جمال بوزوز، ناقد وباحث سينمائي

فاطمة أكلاس، مخرجة سينمائية

خالد الإبراهيمي، مخرج تلفزي

مصطفى العبدري، ناشط مدني

عزيزة الوازيري، فاعلة جمعوية

محمد أشاور، مخرج سينمائي

عمر أوشن، صحافي

عبد الإله الجوهري، مخرج سينمائي

خالد الزايري، منتج

إدريس المريني، مخرج سينمائي وتلفزي

نوفل براوي، مخرج سينمائي

لطيفة، باقة كاتبة

يوسف توفيق، باحث مساعد

عبد اللطيف اغويركات، أستاذ جامعي ومترجم

عبد الرزاق مصباح، صحافي

حسن الجاموسي، فاعل جمعوي

فاطمة يحياوي، أستاذة جامعية

أمينة بوغالبي، ناشطة سياسية

جهاد بلغزال، مدافعة عن حقوق الإنسان

غفور دهشور، إعلامي

نعيمة فردوس، أستاذة (فرنسا)

منذر سهامي، أحيائي

عبد المولى الماروري، محام

أنس أوزين، خبير ومحاسب مالي

عمر لبشيريت، صحافي (كندا)

لحسن زينون، مخرج سينمائي

محمد ياسين آيت وزكاغ، إطار إداري

محمد زهاري ناشط حقوق

محمد الكناوي، فاعل سياسي

لحسن صبير، فاعل مدني

رفيق اللاجي، محام

آيت يوسف الحسين، أستاذ فلسفة

عبد الهادي الزوهري، أستاذ متقاعد

عبد اللطيف بوعسرية، أستاذ

محمد الحبيب نظيف، متقاعد

يوسف الدازي، باحث (فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية)

عبد الجليل نضيف، مهندس ومسؤول نقابي

زكريا بلعاطر، مقاول

عبد الرحمان هاشمي، فاعل نقابي

محمد أوهناوي، حقوقي

عبد الصادق السعيدي، مسؤول نقابي

يوسف أيدي، مسؤول نقابي

بنيونس بحكاني، إعلامي ومدير مهرجان سينمائي

رضوان العناز، مسؤول نقابي

عبد الرحمان السحمودي، مسؤول نقابي

عبد الكريم ازريكم، فاعل سياسي ونقابي

مظفر الأشقر، إطار إداري

غسان الغبار، طالب بسلك الماستر

علي الزيادي، أستاذ متقاعد

إيمان بلعاطر، مهندسة

سلمى لخماس، سينمائية

حمزة الأنفاسي، صحافي وباحث (الولايات المتحدة الأمريكية)

أحمد قاشى، أستاذ متقاعد

محمد لخماس، أستاذ

محمد البريبري، أستاذ متقاعد

صلاح أحنشي، إطار إداري

عبد الواحد اللاجي، أستاذ متقاعد

جمال المكينسي، متقاعد

حنان غزالي، مهاجرة (الولايات المتحدة الأمريكية)

وفاء عمراني الزريفي، أستاذة

فوزية التدري، قاصة

عز الدين سليم، أستاذ متقاعد

عثمان بوشوك، كاتب

عبد الهادي النعيم، فاعل جمعوي

عبد الإله جليز، تاجر

كمال أخلاقي، شاعر

فاطنة أفيد، نقابية وفاعلة سياسية

محمد بلوط، فاعل مدني وحقوقي

عبد اللطيف ازريكم، ناشط جمعوي

أحمد بوزيان، أستاذ جامعي

ليلى كريم، فاعلة جمعوية

عبد السلام الرجواني، فاعل سياسي

أحمد الريح، برلماني سابق

يوسف آيت منصور، فنان

محمد المرغادي، مناضل سياسي

عبد الله بنان، فاعل جمعوي

أحمد مكسي، نقابي وفاعل جمعوي

حسن أزرقان، فاعل مدني

عبد الرزاق بوغنبور، ناشط حقوقي

عادل تشيكيطو، مناضل حقوقي

منصف اليازغي، باحث جامعي في الرياضة

عايدة الكتابي، مهاجرة (الولايات المتحدة الأمريكية)

هشام مدعشا، أستاذ جامعي

نورالدين بنمالك، باحث وإعلامي

أمينة ماء العينين، نائبة برلمانية

أسماء المهدي، فاعلة مدنية

عبد الله امعاشو، باحث وفاعل مدني

محمد العباسي، صحافي

عزيز اخوادر، مخرج سينمائي وفاعل جمعوي

محمد حنيني، مفتش تربوي

أسماء بنعدادة، أستاذة جامعية

عزيز باطراح، صحافي

محمد بوزكَو، سيناريست ومنتج

أحمد زاهد، كاتب باللغة الأمازيغية

بنعيسى المستيري، ممثل

منار البوحسيني، فاعلة جمعوية

ميمون زنون، ممثل

أحمد دابا، صحافي

أحمد العروسي، طبيب (كندا)

يوسف غويركات، مدافع عن حقوق الإنسان