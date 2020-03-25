عاجل..إدارة السجون في المغرب تخضع موظفيها للحجر الصحي

أعلنت مندوبية السجون، قبل قليل، عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في حق موظفيها، حماية لهم ولأسرهم، وكذا للسجناء، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها قبل قليل، أنها قامت “بتعبئة موظفيها العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين الساكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين به، وكذا أفراد أسرهم وتعزيز حمايتهم من العدوى من خلال إخضاعهم لإجراء الحجر الصحي”.

ومن أجل ذلك، يقول البلاغ، قامت المندوبية العامة بتقسيم هؤلاء الموظفين إلى فوجين يعمل كل واحد منهما خلال أسبوعين كاملين، مع توفير الإقامة لهم بفضاءات مخصصة لهذا الغرض بالمؤسسات التي يعملون بها، مجهزة بجميع الوسائل والأغراض الضرورية لاضطلاعهم بمهامهم على الوجه المطلوب.