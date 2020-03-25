الداخلية والجيش يطلقان “ألو 300”.. منصة هاتفية جديدة للاستماع للمواطنين

قال بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والقوات المساعدة، إنه تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة “ألو 300”.

ومن خلال هذه المنصة الهاتفية التي ستعمل 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، يضيف البلاغ، “ستسهر فرق متخصصة على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين، وتلقي شكاياتهم فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بمرض “كوفيد – 19″، وتوجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب الحالات”.

وستضاف المنصة الهاتفية الجديدة ستنضاف للخطين الهاتفيين لوزارة الصحة “ألو اليقظة الوبائية 0801004747″ و”ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية” (Allô SAMU 141) المخصصين للمعلومات والإرشادات المتعلقة بالجانب الصحي.