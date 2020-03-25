غوارديولا وميسي.. يتبرعان بـ”مليون أورو” لمكافحة فيروس كورونا

تقدم الإسباني، جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمبلغ مليون أورو لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا، في خطوة مماثلة لما قام به اللاعب، ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن غوارديولا تبرع بمليون أورو لشراء “معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا”، وأن المبلغ سيتم استخدامه، أيضا، لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ”كوفيد-19”.

من جهتها أشارت جريدة “موندو ديبورتيفو” أن ميسي تبرع بمليون أورو لمستشفى العيادة الطبية في برشلونة لدعم جهود مكافحة الوباء، وكتب المستشفى عبر حسابه على “تويتر”، “شكرا ليو، على دعمك والتزامك”.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بوباء “كوفيد-19” في العالم، وهي أعلنت في وقت سابق، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسببه إلى نحو 2700، والإصابات إلى نحو 40 ألف إصابة.