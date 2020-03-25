ألمانيا تسجل 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا والوفيات تصل إلى 149

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554، بينما بلغ عدد الوفيات 149 وفاة.

وذكرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع بـ4191 حالة، بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

ووافقت ألمانيا، أول أمس الاثنين، على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار أورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوربي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2013.

وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية، البالغة 156 مليار أورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل كل ما تملك للحد من تأثير فيروس كورونا، حسب قوله.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد “جائحة”، حيث تجاوز عدد الوفيات، بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص، وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة، وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.