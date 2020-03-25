من جديد..طائرة مغربية تتوجه إلى الصين لجلب المعدات والتجهيزات الطبية لمواجهة كورونا

توجهت طائرة مغربية ثانية إلى الصين، صباح اليوم الأربعاء، لجلب تجهيزات، ومعدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده مصدر مطلع لموقع “اليوم 24”.

الطائرة من نوع بوينغ، والتابعة للخطوط الملكية المغربية، أقلعت بحدود الساعة التاسعة صباحا من مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، بينما لا تكشف مواقع التتبع الإلكتروني مكان هبوطها، وتاريخه المتوقع في الصين.

وكانت قد وصلت، صباح أول أمس الاثنين، الطائرة الأولى، محملة بتجهيزات طبية، ومعدات لمواجهة فيروس كورونا، من الصين إلى مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء.

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وبعثت الصين إلى المغرب، عبر الطائرة الأولى مساعدات طبية، لدعم جهوده لمكافحة فيروس كورنا المستجد.

وتأتي خطوة الصين، بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الصيني، حول مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد في المغرب.

وكانت الطائرة، التابعة للخطوط الملكية المغربية، قد وصلت، الأحد الماضي إلى الصين، لتعود، أول أمس، محملة بالمساعدات الصينية للمغرب.