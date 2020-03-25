إيطاليا تمنح مساعدة مالية لتونس لمواجهة كورونا على الرغم من ضائقتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها ستمنح تونس 50 مليون يورو أي ما يعادل 55 مليون دولار، في إطار التعاون بين البلدين، لمواجه تفشي فيروس كورونا.

وقال السفير الإيطالي لدى تونس لورانزو فانارا، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة، إن "الدعم غير مرتبط بمبادرة تونسية لإرسال فريق طبي إلى إيطاليا".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين الماضي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، استعداد بلاده لإرسال وفد طبي إلى إيطاليا لمجابهة كورونا.

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وأعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، ارتفاع وفيات كورونا إلى 6820، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما سجلت تونس 4 وفيات من أصل 114 إصابة بالفيروس.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 435 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 111 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.