شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الأفغانية": 100 ألف مواطن قد يلقون حتفهم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأربعاء أن أكثر من 100 ألف مواطن قد يلقون حتفهم بفيروس كورونا .
وقال متحدث باسم الوزارة وحيد الله مايار إن العدد يستند إلى أسوأ السيناريوهات في البلاد. أضاف أنه وفقا للتوقعات، يمكن إصابة ما لايقل عن 25 مليون أفغاني، أي نحو 80% من تعداد سكان البلاد ، بالفيروس خلال الستة أشهر المقبلة.
وكانت أفغانستان قد أكدت وقوع ثاني حالة وفاة بالفيروس اليوم. وقد تضاعفت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقد بلغت إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 80 حالة، من بينهم أربعة من أفراد حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويشار إلى أنه من المرجح أن يكون عدد الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها أعلى بصورة كبيرة، حيث أنه تم اختبار الفيروس لدى بضعة مئات من الأشخاص فقط.
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