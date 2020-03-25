شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات المحدثة لوزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 419 حالة. كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد المتعافين إلى 190 حالة. تجدر الإشارة إلى أن البحرين كانت سجلت ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

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