اعتباراً من الخميس.. إيران تحظر التنقل بين المدن بسبب كورونا

أعلنت إيران، إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في العالم، منع التنقل بين المدن اعتبارا من الخميس، بهدف وقف تفشي الوباء. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن "عمليات السفر الجديدة ستمنع، الخروج من المدن"، وذلك عقب تأكيد الرئيس حسن روحاني أن "إجراءات صعبة" على السكان سيجري تطبيقها قريبا. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن وزير الداخلية عبد الرضا رجماني فضلي قوله إن التدبير سيدخل حيز التنفيذ "غدا أو بعد غد".



وكان روحاني قال، الأربعاء، إن طهران تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة وللتجمعات التقليدية في المتنزهات، وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب وكان روحاني قال، الأربعاء، إن طهران تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة وللتجمعات التقليدية في المتنزهات، وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 2077 .

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