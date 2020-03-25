ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة مالياً

ويتصدر ريال مدريد القائمة متفوقًا على منافسه برشلونة ، كما يتفوق آرسنال على ليفربول ، ويأتي يوفنتوس في المركز العاشر، ويتذيلها إنتر ميلان. وجاء ترتيب الأندية على النحو التالي: ريال مدريد: 4.239 مليون دولار.

برشلونة: 4.021 مليون دولار.

مانشستر يونايتد: 3.808 مليون دولار.

بايرن ميونخ: 3.024 مليون دولار.

مانشستر سيتي: 2.688 مليون دولار.



آرسنال: 2.268 مليون دولار.

ليفربول: 2.183 مليون دولار.

توتنهام: 1.624 مليون دولار.

يوفنتوس: 1.512 مليون دولار.

باريس سان جيرمان: 1.092 مليون دولار.

أتلتيكو مدريد: 953 مليون دولار.

بوروسيا دورتموند: 896 مليون دولار.

شالكة: 683 مليون دولار.

إنتر ميلان: 672 مليون دولار.

برشلونة: 4.021 مليون دولار.مانشستر يونايتد: 3.808 مليون دولار.بايرن ميونخ: 3.024 مليون دولار.مانشستر سيتي: 2.688 مليون دولار. تشيلسي : 2.576 مليون دولار.آرسنال: 2.268 مليون دولار.ليفربول: 2.183 مليون دولار.توتنهام: 1.624 مليون دولار.يوفنتوس: 1.512 مليون دولار.باريس سان جيرمان: 1.092 مليون دولار.أتلتيكو مدريد: 953 مليون دولار.بوروسيا دورتموند: 896 مليون دولار.شالكة: 683 مليون دولار.إنتر ميلان: 672 مليون دولار.

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