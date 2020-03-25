بريطانيا.. إصابة الامير تشارلز بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، بأن الأمير تشارلز، تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصاب آلاف الأشخاص في بريطانيا.
وفي السياق نفسه، خضعت دوقة كونروال للتحاليل، وتبين أنها لم تصب بالفيروس، لكنها ستقوم بعزل نفسها لأربعة عشر يوما وفقا للإرشادات الطبية.
ولم يشر البيان الصادر عن مكتب ولي عهد بريطانيا لكيفية إصابته بالمرض، وذلك نظرا للعدد الكبير من المشاركات التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
أما قصر بكنغهام فقال في بيان، ان "الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 آذار قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى".
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