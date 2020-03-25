حقائق غير معلنة عن فيروس 'هانتا': المنشأ ليس صينيا

المؤكد هو أن الفيروس كان قد انتشر سابقا في كل من أمريكا وتشيلي والأرجنتين، حيث عرف سابقا باسم فيروس "الأنديز"، فيما يعرف المرض في أمريكا باسم "المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا" (إتش بي أس)، لكن في أوروبا وآسيا يعرف باسم "الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية" (إتش إف آر أس).وبحسب "سكاي نيوز" ونقلا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، فإن العدوى تحدث نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، والتي تنتشر في كثير من الأحيان في المنازل الريفية والمناطق المحيطة بالمنازل، والحقول والغابات وتعتبر حالات الإصابة نادرة جدا.

ونوهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إلى أن هذه الفيروسات تنتقل عن طريق "الانتقال الجوي"، حيث تنتقل جزيئات الفيروس عن طريق الهواء من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب إلى الأفراد، وفي حالات نادرة جدا عن طريق عظة حيوان مصاب، وأحيانا بعد لمس الأنف أو العين أو الفم بيد ملوثة بالفيروس.