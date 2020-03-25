بعد انتشار خبر وفاة شخص صيني بفيروس "هانتا"، الذي أعلنت عنه صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، تكشفت حقائق جديدة حول الفيروس وطبيعته وأماكن انتشاره.
وبحسب "سكاي نيوز" ونقلا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، فإن العدوى تحدث نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، والتي تنتشر في كثير من الأحيان في المنازل الريفية والمناطق المحيطة بالمنازل، والحقول والغابات وتعتبر حالات الإصابة نادرة جدا.
ونوهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إلى أن هذه الفيروسات تنتقل عن طريق "الانتقال الجوي"، حيث تنتقل جزيئات الفيروس عن طريق الهواء من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب إلى الأفراد، وفي حالات نادرة جدا عن طريق عظة حيوان مصاب، وأحيانا بعد لمس الأنف أو العين أو الفم بيد ملوثة بالفيروس.
وفي الحالة الأخيرة التي تتخذها الإصابة "الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية"، تبلغ نسبة الوفيات من 1-15% مع أعراض آلام الظهر والمعدة والغثيان والصداع والقشعريرة والغثيان والحمى، ويمكن أن يتبعه انخفاض ضغط الدم، والفشل الكلوي الحاد في حالات أخرى، بحسب "سكاي نيوز".
كانت هذه تفاصيل خبر حقائق غير معلنة عن فيروس 'هانتا': المنشأ ليس صينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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