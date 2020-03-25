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نائب يدعو خلية الازمة لايجاد مكان آمن لدفن ضحايا كورونا

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دعا النائب عطوان العطواني، الاربعاء، خلية الازمة المختصة بمواجهة وباء فيروس الى ايجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا الوباء.
وقال العطواني في بيان تلقت السومرية نيةوز نسخة منه، إن "الجهات الحكومية لم تستطع حتى ايجاد مكان لدفن الموتى بل لم تحدد جهة تتكفل بهذه المهمة"، مشريا الى أن "الجثث مازالت في الطب العدلي منذ أيام عديدة والخوف كل الخوف من ان تتعفن وتتلف لتتحول الى قنبلة وبائية تبيد المجتمع".

وناشد العطواني، خلية الازمة الى "تحديد مكان خاص للدفن مؤمن وبعيد عن المدن السكنية ويطلق عليها اسم ( مقبرة ضحايا كورونا)".

وتابع قائلا، "استقبلت مناشدات عديد من ذوي الضحايا بايجاد حل لهذه المأساة وقد أبلغت خلية الازمة بالموضوع وهذه المناشدات، ولازلت اتابع الموضوع ولكن لحد الان لم تتخذ الإجراءات اللازمة وتسليم ذوي الضحايا جثث ذويهم للمباشرة بدفنهم من قبل الجهة المخولة بذالك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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