نائب يدعو خلية الازمة لايجاد مكان آمن لدفن ضحايا كورونا

دعا النائب عطوان العطواني، الاربعاء، خلية الازمة المختصة بمواجهة وباء فيروس كورونا الى ايجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا الوباء.
وناشد العطواني، خلية الازمة الى "تحديد مكان خاص للدفن مؤمن وبعيد عن المدن السكنية ويطلق عليها اسم ( مقبرة ضحايا كورونا)".
وتابع قائلا، "استقبلت مناشدات عديد من ذوي الضحايا بايجاد حل لهذه المأساة وقد أبلغت خلية الازمة بالموضوع وهذه المناشدات، ولازلت اتابع الموضوع ولكن لحد الان لم تتخذ الإجراءات اللازمة وتسليم ذوي الضحايا جثث ذويهم للمباشرة بدفنهم من قبل الجهة المخولة بذالك".
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