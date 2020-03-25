نائب يدعو خلية الازمة لايجاد مكان آمن لدفن ضحايا كورونا

وقال العطواني في بيان تلقت السومرية نيةوز نسخة منه، إن "الجهات الحكومية لم تستطع حتى ايجاد مكان لدفن الموتى بل لم تحدد جهة تتكفل بهذه المهمة"، مشريا الى أن "الجثث مازالت في الطب العدلي منذ أيام عديدة والخوف كل الخوف من ان تتعفن وتتلف لتتحول الى قنبلة وبائية تبيد المجتمع".وناشد العطواني، خلية الازمة الى "تحديد مكان خاص للدفن مؤمن وبعيد عن المدن السكنية ويطلق عليها اسم ( مقبرة ضحايا كورونا)".

وتابع قائلا، "استقبلت مناشدات عديد من ذوي الضحايا بايجاد حل لهذه المأساة وقد أبلغت خلية الازمة بالموضوع وهذه المناشدات، ولازلت اتابع الموضوع ولكن لحد الان لم تتخذ الإجراءات اللازمة وتسليم ذوي الضحايا جثث ذويهم للمباشرة بدفنهم من قبل الجهة المخولة بذالك".