بومبيو ينتقد النظام في إيران ويؤكد أن الشعب هو الضحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إيران لطردها فريقا من منظمة أطباء بلا حدود.



وقال الوزير الأميركي في تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر، إن النظام الإيراني قام بطرد فريق طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود كان يعمل في مستشفى ميداني لمساعدة مرضى ضعفاء مصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن الشعب الإيراني هو الضحية التي طالت معاناتها من هذا النظام.

وكانت طهران قد منعت الثلاثاء، فريقاً أرسلته منظمة أطباء بلا حدود، لمساعدة البلاد على مكافحة فيروس كورونا المستجدّ من العمل في إيران، وصفت أعضاؤه "قوى أجنبية" غير مرحّب بها على الأراضي الإيرانية، ما أثار استنكار المنظّمة الطبية الإنسانية لا سيما أن حصيلة وفيات كورونا في إيران قاربت الـ2000 حالة.

من جهتها، أعلنت المنظمة الفرنسية غير الحكومية الأحد، عن إرسال مستشفى ميداني بسعة 50 سريرا، وفريق طوارئ من تسعة أشخاص إلى أصفهان ثانية كبرى المدن الإيرانية، بهدف تخفيف «الضغط على النظام الصحي المحلي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.