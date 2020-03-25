إيران .. مقترح بإغلاق البلاد لمدة ثلاثين يوماً بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اقترح النائب عبد الكريم حسين زاده، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، تمرير قانون لإغلاق البلاد بأكملها لمدة 30 يومًا، وتمديد هذه الفترة لاحقًا إذا لزم الأمر.



جاء ذلك يف وقت حذر نائب وزارة الصحة علي رضا زالي، من "الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا" مع عودة المصطافين أثناء عطلة النوروز إلى منازلهم بحلول الأول من أبريل/نيسان.

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وكان روحاني أعلن في وقت سابق، إغلاق المكاتب والشركات حتى 4 أبريل، لكنه غير رأيه فيما بعد وقال إنه سيكون هناك عمل كالمعتاد ابتداء من 24 مارس، ثم غير رأيه مرة أخرى يوم الثلاثاء، معلنا أن نصف القوة العاملة الحكومية يجب أن تبقى في المنزل.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، أعلن، الأربعاء، أنه لغاية ظهر اليوم بلغ عدد المتوفين 2077، وارتفعت الإصابات إلى 27 ألفا و 17 شخصا.

لكن بعض وسائل الإعلام والمصادر الصحافية التي ترصد تصريحات السلطات المحلية ومسؤولي دوائر الصحة في الصحة في المحافظات تقدر عدد المصابين بأكثر من 55 ألفا، والوفيات بأكثر من 3000 حالة.

كما أن مسؤولا في منظمة الصحة العالمية زار إيران مؤخراً قال إن أرقام الإصابات والوفيات الفعلية أعلى بما يصل إلى خمس مرات من الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة.