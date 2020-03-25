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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب إيراني ينتقد روحاني بسبب سوء تعامله مع وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
انتقد النائب الإيراني محمود صادقي بشدة، الرئيس حسن روحاني لمنعه إجراءات تقييد التجول لمواجهة تفشي مرض كورونا .
وأتهم صادقي روحاني، بأنه يتعامل مع الأزمة الصحية في البلاد من منطلق نظرية المؤامرة.
وقال صادقي، النائب عن طهران، في تغريدة، الأربعاء: "القرارات التي يتخذها كبار المسؤولين الإيرانيين تستند إلى نظرية المؤامرة" .
وأضاف "بينما يصر الخبراء على أهمية التباعد الاجتماعي والإغلاق للحد من انتشار الفيروس، يقاوم روحاني إغلاق المرافق الحكومية، ويعرّض حياة الناس للخطر".
وكان روحاني أعلن في وقت سابق، إغلاق المكاتب والشركات حتى 4 أبريل، لكنه غير رأيه فيما بعد وقال إنه سيكون هناك عمل كالمعتاد ابتداء من 24 مارس، ثم غير رأيه مرة أخرى يوم الثلاثاء، معلنا أن نصف القوة العاملة الحكومية يجب أن تبقى في المنزل.
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