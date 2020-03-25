مصرع قائد في ميليشيا الوفاق و3 مرتزقة أتراك في مواجهات جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل قائد مليشياوي و3 مرتزقة سوريين موالين لتركيا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إنه تمت تصفية الإرهابي محمد الشاوش و3 مرتزقة موالين لتركيا في محاولة هجوم على قوات الجيش في محور عين زارة جنوبي طرابلس.

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وخرقت المليشيات الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، ونفذت عدة هجمات متتالية على المدن الليبية ومواقع للجيش الليبي.

فيما حققت قوات الجيش الليبي تقدما كبيرا، حيث صدت سرايا المشاة التابعة للكتيبة 127مجحفلة هجوما للمليشيات، وطاردت عناصره بعد معركة طاحنة في محور عين زارة، وتقدمت إلى منطقة القبائلية وسط عين زارة.

كما صدت وحدات الجيش الليبي عدة هجمات في الفترة الماضية للمليشيات، حيث عثرت الكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، أثناء عملية الدوريات المستمرة لهم علي مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير على الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.