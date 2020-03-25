الصحة المصرية: ابقوا بمنازلكم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الإعلام المصري، الأربعاء، على ضرورة الالتزام بقرار حظر التجول المفروض وذلك منعاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الدولة تسعى لعدم الدخول في مرحلة أشد خطورة من تفشي المرض.

كما دعت الوزارة الصحة الجميع البقاء في منازلهم حفاظا على صحتهم، وذلك في مؤتمر صحافي لوزيرة الصحة هالة زايد حول كورونا.

5 مستشفيات للعزل

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، كان أعلن عن رفع أعداد مستشفيات العزل على مستوى المحافظات، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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كورونا في مصر

وأوضح مجاهد أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ 5 مستشفيات، اثنان منها في القاهرة "مستشفى 15 مايو" و"مستشفى العجوزة التخصصي"، بالإضافة إلى ثلاث "مستشفى الصداقة" و"مستشفى قفط" في محافظة قنا، و"مستشفى قها" في القليوبية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل فيها كالآتي: "النجيلة" بمرسى مطروح، و"إسنا" بالأقصر، و"أبو خليفة" بالإسماعيلية و"العجمي" بالإسكندرية ومستشفى "تمي تمديد" بالدقهلية.

402 إصابة و20 حالة وفاة

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 402 حالة بعد تسجيل 36 حالة جديدة الثلاثاء.

كورونا في مصر

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن عدد المتعافين وصل إلى 80 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 20 حالة بعد وفاة حالة جديدة.

وتابع مجاهد أن مصر لا تزال في السيناريو الثاني الخاص بفيروس كورونا المستجد والمقصود به وجود حالات متفرقة تعرف الوزارة طريقة وصول الفيروس لها.