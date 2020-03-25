وفد هندسي من مجلس الانماء والاعمار جال في مستشفى صيدا الحكومي

اوفد ​مجلس الانماء والاعمار​، فريقاً من المهندسين من شركة "تراست" الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ في إطار استكمال خطة التجهيز التي أعلنها ​مجلس الوزراء​ و​وزارة الصحة​ لاستطلاع أوضاع ​المستشفيات الحكومية​ لا سيما في صيدا و​الجنوب​ واحتياجاتها الطبية، ووضع دراسة تقييمية لتطبيق معايير ​السلامة العامة​ للاطباء والممرضين والعاملين فيها أثناء عملهم في القسم المخصص لاستقبال ​حالات​ مرضى كورونا.

وأطلع الفريق من مدير المستشفى الدكتور أحمد الصمدي، على آلية عمل الأقسام في المبنى ومتطلباتها الطبية كما اطلع الوفد على الخرائط الهندسية الخاصة بالمبنى.

واشار الصمدي الى أن "الفريق الهندسي سياخذ بعين الاعتبار امكانية انشاء مصعد خارجي خاص لقسم مرضى ​الكورونا​ ."