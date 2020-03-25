قسطنطين: الحكومة مسؤولة عن إلزام المصارف بتأمين الحقوق للطلاب

لفت مستشار رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، ​انطوان قسطنطين​ في تصريح عبر وسائل التواص الإجتماعي الى أن "طلابنا في الخارج يواجهون القلق من ​كورونا​ ومن الجوع"، مشددا على أنه "يجب على ​المصارف اللبنانية​ ان تحوّل لهم من مالهم ومال اهلهم ما يحتاجونه لغاية آخر شهر حزيران، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للدولار"، مؤكدا أن "​الحكومة​ مسؤولة عن إلزام المصارف بتأمين الحقوق للطلاب. الحلّ بالقانون وليس بالإحسان والصدقة".

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