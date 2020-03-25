مستشفى قلب يسوع: جهزنا قسما خاصا بمرضى كورونا

أعلنت إدارة ​مستشفى قلب يسوع​، في بيان، "انتهاء العمل بتجهيز القسم الخاص باستقبال ​حالات​ ​كورونا​، وهو مفصول كليا عن باقي الأقسام، وجهز لوجستيا وتمريضيا وطبيا".



كما، أعلنت إدارة المستشفى أن "الإمكانات الحالية المحدودة والشح الحاصل في ما يخص المستلزمات والمعدات الطبية الضرورية لمكافحة كورونا، تؤول دون قدرة المستشفى في الإستمرار بالعمل كما يجب"، مناشدة "الجهات الرسمية والخاصة إمداد مستشفى قلب يسوع بالمستلزمات الضرورية لمكافحة كورونا، أولا لحماية طاقمها الطبي والتمريضي من الوباء، وثانيا لتطوير قدراتها لإستقبال حالات مرضى كورونا". ولهذا الهدف خصص رقم حساب للتبرعات الموجهة لمكافحة كورونا، محددة رقم ​الهاتف​ 453500 5 961+ مقسم: 1157 والبريد الكتروني [email protected] للاستفسار عن رقم الحساب.

وأعربت إدارة المستشفى عن إمتنانها "لروح التعاضد الاجتماعي الذي يتحلى به مجتمعنا اللبناني"، شاكرة مسبقا "كل المستعدين الى الانضمام لنا في معركتنا ضد كورونا".

