البزري: لمتابعة ملف تأهيل مستشفى صيدا الحكومي مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الصحة

قام عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ بزيارة ​مستشفى صيدا الحكومي​ حيث اضطلع من وفد ​مجلس الإنماء والإعمار​ ومدير المستشفى على الخطط المقترحة للإسراع في تأهيل المستشفى لإستقبال ​حالات​ ​الكورونا​. وجال البزري مع الوفد وإدارة المستشفى والهيئة التمريضية والطبية مضطلعاً على مختلف الأقسام المنوي تأهيلها.

وأكد البزري أن "تأهيل مستشفى صيدا الحكومي سيأخذ أحد منحيين رئيسيين: المنحى الأول وهو تأهيل قسم محدد من المستشفى بحيث يستوعب حوالي 20 مريض كورونا حالتهم مستقرة إضافة الى 8 مرضى في العناية المشددة بعد اضافة بعض التجهيزات، اما المنحى الثاني فهو تحويل المستشفى الى مستشفى كورونا متخصص بحيث تتم معالجة الحالات المصابة اضافة الى مختلف الاختصاصات الطبية الضرورية لمرضى الكورونا وبذلك تصبح سعته 80 مريضاً أو أكثر إضافة إلى 8 مرضى في العناية المشددة، مشددا على "أننا سنتابع هذا الملف عن كثب مع مجلس الإنماء والإعمار و​وزارة الصحة​ ونواب المدينة وبلديتها من أجل الإسراع في تجهيز ​المستشفى الحكومي​ حماية لأهالي صيدا ومنطقتها ومخيماتها، مناشداً أهالي صيدا ومنطقتها ضرورة الإلتزام بالتوجيهات والإرشادات الحكومية التي وضعت أساسا لخدمتهم وحمايتهم من خطر إنتشار العدوى ومنع تفشيها في مجتمعنا".