الخليل دعا أهالي حاصبيا مرجعيون إلى الالتزام بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية

دعا النائب ​أنور الخليل​ أبناء منطقة ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ إلى "الالتزام بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية من خلال ملازمة منازلهم وعدم التجوال لمجابهة خطر فيروس ​الكورونا​ وحفاظا على سلامتهم في هذه المرحلة الصعبة".

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