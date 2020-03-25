قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سلب بقوة السلاح وسرقة سيارات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 14/1/2020، أقدم /3/ أشخاص ملثمين على تنفيذ ​عملية سلب​ بقوة ​السلاح​ استهدفت صيدلية "حرب" في محلة خلدة. بتاريخ 16/1/2020، حاول مجهول مقنع على سلب صيدلية "فارما مير" في محلة الليلكي. كذلك قام ملثمان مجهولان بتاريخ 19/1/2020 على سلب افران "الصفا" في محلة المريجة. على الاثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، توصلت الى كشف هوية أفراد العصابة، كما تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لها، ويدعى: ح. م. (مواليد عام 1976، لبناني) وهو موقوف سابق بجرم سرقة و​مخدرات​ وقتل (أخلي سبيله بتاريخ 15/7/2019)، ومن الأشخاص الحذرين والخطرين ومطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرم تأليف عصابة سلب وسرقة ومخدرات".

ولفتت الى أنه "بعد المتابعة الحثيثة، تبين لهذه الشعبة أن العصابة المذكورة حوّلت نشاطها الاجرامي الى تنفيذ عمليات سرقة سيارات من عدة مناطق في محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، وقد جرى وضع خطة ​محكمة​ بغية توقيف الرأس المدبر لتلك العصابة. بتاريخ 20/3/2020، تمكنت المجموعة الخاصة في القوة الضاربة التابعة لشعبة المعلومات من توقيف الرأس المدبر بعملية نوعية وخاطفة في منطقة ​شتورا​. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه نفذ /3/ ​عمليات سلب​ بقوة السلاح، كما أقدم على /5/ عمليات سرقة سيارات. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على اشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".