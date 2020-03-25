لجنة الطوارئ في بينو أقفلت مداخل البلدة وأبقت على مدخل رئيسي

أقفلت لجنة الطوارئ في بينو- قبولا كل مداخل البلدة وأبقت على مدخل رئيسي واحد، وذلك بناء على توجيهات ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​، وبالتنسيق والتعاون مع ​الأجهزة الأمنية​ و​البلدية​ وشرطة ​اتحاد بلديات الجومة​ ومتطوعين.

والمداخل التي تم إقفالها هي: طريق بينو- ​الدورة​ القديمة، طريق بينو- الزيرة، طريق الصبحية- حارة عبود، مدخل حارة الصاغية من جهة المشنوق. وبات على كل من يريد الوصول الى البلدة النزول من مفرق التلة السوداء باتجاه المخفر حصرا. وستقيم اللجنة حاجزا عند المدخل الرئيسي تحت مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ لضبط حركة الوافدين.