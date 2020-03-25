النشرة: فريق من ضباط اليونيفيل يتفقد الخط الأزرق على متن مروحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن فريقا من ضباط ​اليونيفيل​ يقوم بجولة تفقدية للخط الأزرق في القطاع الشرقي مستقلا ​مروحية​ تابعة لهذه ​القوات​ وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية فوق هذا الخط انطلاقا من محور تلال ​عديسة​ حتى ​العباسية​. إضغط للمزيد

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