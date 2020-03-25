كرامي: اياكم وبدعة تهريب التعيينات والمحاصصات التي تفوح روائحها

توجه النائب فيصل كرامي إلى الحكومة التي "حظيت بثقتنا الدستورية والسياسية ولا تزال (حتى اشعار آخر)، قائلا: " انصرفوا الى أولوية وحيدة في هذه المرحلة، وهي خطط احتواء ومكافحة وباء كورونا على كل المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف "خفّفوا من هذا الغرام المستجد بينكم وبين المصارف لأن مهمتكم حماية مصالح الشعب وليس مصالح النظام المصرفي الذي فقد كل معايير الصدقية لدى الرأي العام، ومن المعيب تلميع صورته، واياكم وبدعة تهريب التعيينات والمحاصصات التي تفوح روائحها المقززة في ظل انشغال اللبنانيين بصحتهم وبالكارثة التي يواجهها الوطن." وشدد على ان "واجبنا اليوم ومن باب الحرص على المصلحة العامة للبنانيين وللدولة اللبنانية ومن باب المحبة المؤكدة للحكومة رئيساً ووزراء ان نرفع لكم البطاقة الصفراء قبل ان يقع المحظور.".
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