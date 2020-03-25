كرامي: اياكم وبدعة تهريب التعيينات والمحاصصات التي تفوح روائحها

توجه النائب ​فيصل كرامي​ إلى ​الحكومة​ التي "حظيت بثقتنا الدستورية والسياسية ولا تزال (حتى اشعار آخر)، قائلا: " انصرفوا الى أولوية وحيدة في هذه المرحلة، وهي خطط احتواء ومكافحة وباء ​كورونا​ على كل المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف "خفّفوا من هذا الغرام المستجد بينكم وبين ​المصارف​ لأن مهمتكم حماية مصالح الشعب وليس مصالح النظام المصرفي الذي فقد كل معايير الصدقية لدى الرأي العام، ومن المعيب تلميع صورته، واياكم وبدعة تهريب ​التعيينات​ والمحاصصات التي تفوح روائحها المقززة في ظل انشغال اللبنانيين بصحتهم وبالكارثة التي يواجهها الوطن." وشدد على ان "واجبنا اليوم ومن باب الحرص على المصلحة العامة للبنانيين وللدولة اللبنانية ومن باب ​المحبة​ المؤكدة للحكومة رئيساً ووزراء ان نرفع لكم البطاقة الصفراء قبل ان يقع المحظور.".