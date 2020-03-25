صفير إتصل بالمصارف لتأمين الأموال للطلاب اللبنانيين العالقين في إيطاليا

أعلنت جميعة ​المصارف​ أن رئيس الجمعية ​سليم صفير​، يتابع موضوع تأمين الأموال بشكل دقيق للطلاب ال​لبنان​يين العالقين في ​إيطاليا​ كما وقد إتصل بالمصارف العاملة في لبنان، وبسفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر وتمّ الإتفاق على تسهيل التحاويل إلى إيطاليا لتمكين اللبنانيين من تلبية حاجاتهم الأساسية خلال هذا الظرف الطارئ والدقيق.

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