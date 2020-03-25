تايلاند تغلق بشكل تام الدخول والخروج من البلاد اعتبارا من يوم غد

أغلقت تايلاند بشكل تام الدخول والخروج من البلاد اعتبارا من يوم غد.
هذا وذكرت وزارة الصحة التايلاندية أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند ارتفع إلى 934 شخصا، بعد تسجيل 107 إصابات".
وذكرت الوزارة أن 860 شخصا مازالوا في المستشفيات، بينهم أربعة في حالة حرجة، بينما خرج 70.
وكان مدير قسم الأوبئة في وزارة الصحة التايلاندية سوفانشاي فاتخانايينغرينشاي قد اشار فيوقت سابق الى ان "لدينا في أنحاء البلاد أكثر من 7 آلاف سرير في مستشفيات، جميع الأدوية اللازمة، عدد كاف من الأطباء المؤهلين وطاقم التمريض، وكل يوم استعدادنا للوباء يتعزز".
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