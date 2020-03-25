الصحة السعودية: اجمالي عدد الاصابات بكورونا في البلاد وصل الى 900 حالة

أشارت ​وزارة الصحة السعودية​ الى ان "اجمالي عدد الاصابات بكورونا في البلاد وصل الى 900 حالة".

وكانت الصحة السعودية أعلنت أمس عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كاشفة عن تسجيل حالة وفاة بالفيروس في المملكة.

من جهته أكد المتحدث باسم الداخلية السعودية طلال الشلهوب على وجود التزام كبير في اليوم الأول من قرار منع التجول.

وشدد على أن وزارة الداخلية ستتصدى للشائعات التي تؤثر على جهود مكافحة كورونا، لافتاً إلى أنه يجري تطبيق القانون بكل حزم ضد مروجي الشائعات.

وكان المتحدث الأمني قد حث، المواطنين والمقيمين على مساعدة رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول، موضحاً أن الغرامة في المرة الأولى ستكون 10 آلاف ريال، ثم ستضاعف في المرة الثانية، وفي حالة التكرار سيصدر الحكم بالسجن لفترة لا تتجاوز 21 يوما.