نقيب الأطباء: لحصر فحوصات كورونا بالمستشفيات وعدم اجرائها في مختبرات خاصة

أعلن نقيب الاطباء البروفسور ​شرف أبو شرف​ أنه "نظراً الى ارتفاع عدد فحوصات ​فيروس كورونا​ التي تجريها المختبرات الخاصة، والنتائج غير الدقيقة والخاطئة احياناً التي تصدر عن بعضها، سلبية كانت ام ايجابية، الأمر الذي يشكل خطراً على السلامة و​الصحة العامة​ ، ويؤثر سلبا على الاحصاءات، أطلب من مستوردي هذه الفحوصات المخبرية حصر بيعها ب​المستشفيات​ في مختلف المحافظات والأقضية، وعدم بيعها الى المختبرات الخاصة، وذلك تطبيقاً للتوصية التي أصدرتها "لجنة رئاسة الوزراء لمتابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا" أمس، بحصر الفحوصات المخبرية بالمراكز الاستشفائية فقط.

وتوجه النقيب أبو شرف الى ​وزارة الصحة​ طالباً منها "الاشراف على هذه العملية وتطبيقها، اذ من غير المعقول والمنطقي ان تعاني المستشفيات من نقص في هذه الفحوصات، في الوقت الذي تدور فيه المختبرات على الناس في بيوتهم لاجرائها"، متمينا على الدولة ان "تؤمن هذه الفحوصات في المستشفيات مجانا للجميع لأن كلفتها تبقى أقل عليها من عواقبها".