وزارة الصحة: استدراج عروض لشراء 70 جهاز تنفس اصطناعيا للمستشفيات الحكومية

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ استدراج عروض أسعار للمرحلة الأولى (المدى ​القصير​)، من عملية تأمين التجهيزات الطبية اللازمة لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد. وفي هذا الإطار، طلبت الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار مستعجلة لسبعين جهاز تنفس إصطناعي (Ventilators)، في مهلة أقصاها يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه الواحد والثلاثين من شهر آذار الحالي، الثالثة من بعد الظهر. للمراجعة: الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lb أو إرسال إستفساراتكم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] Advertisements ترسل العروض إلى البريد الالكتروني: [email protected] ملاحظة: الرجاء تحميل (RFQ) عبر الرابط التالي: https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/127/28065

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