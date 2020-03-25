أطباء النفس يخصصون حصصا للدعم النفسي للمواطنين بسبب كورونا ابتداء من اليوم – التفاصيل

في ظل الحجر الصحي، المفروض على المغاربة، للحد من تفشي فيروس كورونا، خصص أطباء، وأخصائيون في الطب النفسي، في عدد من المدن المغربية، استشارة طبية لفائدة المواطنين من أجل المساهمة في الحد من تداعياته على نفسية بعضهم.

وقالت الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنه نظرا إلى الظروف، والتداعيات النفسية على المواطنين نتيجة الحجر الصحي، فإن الجمعية المغربية للطب النفسي وضعت رهن إشارتها أطباء، وأخصائيين في الطب النفسي من أجل معاينة، واستقبال نداءات المواطنين، والاستشارة عن وضعيتهم النفسية عبر الهاتف.

وأوضحت الهيأة الوطنية للطبيبات، والأطباء أن هذه الخطوة سيتم تفعيلها انطلاقا، من اليوم الأربعاء، بمعدل ساعتين، انطلاقا من الثانية إلى غاية الرابعة بعد الزوال، من الاثنين إلى الخميس، وقد تشكلت خلايا لهذه الغاية في سبع جهات، ويتعلق الأمر بكل من الرباط – سلا – القنيطرة، والدارالبيضاء – سطات، وفاس – مكناس، وطنجة – تطوان – الحسيمة، ومراكش – أسفي، بالإضافة إلى سوس ماسة ووجدة، كما أنها خصصت أرقاما هاتفية لكل جهة.