بسبب كورونا: 815 ألف عاطل عن العمل في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصلحة التشغيل اليوم، الأربعاء، أن عدد العاطلين الجدد عن العمل، الذين تسجلوا من أجل الحصول على مخصصات بطالة، منذ مطلع آذار/مارس الحالي، بلغ 657,876 طالب عمل على خلفية أزمة كورونا، ليرتفع عددهم الإجمال إلى 815,727 شخصا.

وقالت مصلحة التشغيل إن نسبة البطالة ارتفعت بذلك إلى 19.6%، في أعقاب أزمة كورونا. وأضافت أن 90% من العاطلين الجدد عن العمل، الذي تسجلوا الشهر الحالي هم عاملون أخرِجوا إلى إجازة بدون راتب، في أعقاب قرارات الحكومة الإسرائيلية حول فرض قيود على المرافق الاقتصادية في إطار مواجهة انتشار الفيروس.

وتسجل منذ الساعة الخامسة من مساء أمس وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم قرابة 24 ألف شخص من أجل الحصول على مخصصات البطالة.

Advertisements

وقال مصلحة التشغيل إنها تنقل يوميا تفاصيل 100 ألف عاطل جديد عن العمل إلى مؤسسة التأمين الوطني، وأنه تم تحويل تفاصيل 400 ألف حتى الآن.

ويتوقع أن يتلقى العاطلون الجدد عن العمل سلفيات بمبلغ 2000 شيكل، قبل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الثامن من نيسان/أبريل المقبل، ويشكل هذا المبلغ، وفقا للتقديرات،، ثُلث مخصصات البطالة للشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 2030 شخصا، ووفاة خمسة مرضى من جراء الفيروس حتى الآن. ووصفت حالة 37 مريضا بأنها خطيرة، و54 حالة متوسطة و1876 حالة طفيفة. وقد تماثل 58 مصابا بكورونا إلى الشفاء. ويرقد 140,742 شخصا في حجر صحي منزلي، وتم إجراء فحوصات لـ5,067 شخصا.