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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء المكلا على متنها مساعدات انسانية والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
وصلت الى ميناء المكلا اليوم سفينة إماراتية تحمل حافلتين واطنانا من المواد الغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الى اهالي محافظة حضرموت.
واكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد حميد راشد الشامسي في تصريح صحفي، ان وصول هذا الدعم يأتي استمرارا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة استراتيجية لدعم المدن والمديريات المحررة؛ ومن ضمنها محافظة حضرموت، والوقوف إلى جانب الاهالي للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وأضاف " الشامسي " إن هذه السفينة تأتي امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة و التي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية و التنموية و الصحية” دعما لليمن وشعبها عبر قطاعات عدة أهمها القطاعات الصحية و الإنسانية و الخدماتي و التي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم.
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