شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كورونا يُصيب ولي عهد بريطانيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020 وصل فيروس كورونا إلى العائلة الملكية في المملكة المتحدة "بريطانيا".

Advertisements وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الأربعاء أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا. ولم تذكر الصحفية تفاصيل إضافية حول هذا الخبر.

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