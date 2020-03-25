خبراء : خلافات النفط الأخيرة تدفع المملكة للخروج من أوبك وتشكيل تحالف نفطي مع أمريكا

المناطق - وكالات

أكد خبراء بمجال البترول أن خلافات أوبك+ والتي بدأتها روسيا بإعلان انتهاء اتفاق تثبيت الانتاج تدفع المملكة للخروج من المنظمة وتشكيل تحالف نفطي مع أمريكا.

وحول هذا الخلاف تحدث عميد كلية هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية الدكتور “عطية عطية” بقوله إن انهيار أسعار النفط بدأ قبل تفشى فيروس “كورونا المستجد” بسبب عدم التفاهم والتقارب في وجهات النظر بين كل من روسيا وحلفائها، والمملكة التي تقود “أوبك.

وأضاف عطيه قائلا : “بصورة عامة وبعدما وصل سعر البرميل إلى هذا الحد الذي لا يساعد الشركات الأجنبية على الاستمرار في التنمية بأي مكان، لابد للدول المصدرة من وقفة لضبط الإيقاع في الإنتاج بصورة يحدث فيها توازن بين العرض والطلب، كما كان في معظم الفترات السابقة، فالحكمة والتوازن في عملية الإنتاج والأسعار مطلوبان جدًا.

من جانبه قال الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول بمصر المهندس “مدحت يوسف” إن انخفاض أسعار النفط عالميًا وتهاوي سعر خام برنت القياسي لمستوى 28 دولارًا للبرميل كان متوقعا، بسبب الوفرة الكبيرة نتيجة تخلي روسيا عن تحديد سقف إنتاج للتسويق العالمي.

ورأي هؤلاء الخبراء أن استمرار روسيا في عدم التزامها في الاتفاق الموقع عام 2017 والذي يعرف باتفاق مجموعة اوبك+ يدفع المملكة للخروج من منظمة أوبك لتشكيل تحالف نفطي مع الولايات المتحدة يضم أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم على حد قولهم.

ورأوا الخبراء أن ذلك يمهّد الطريق أمام المملكة لمغادرة منظمة أوبك وتشكيل هذا التحالف، لأن استمرار زيادة الإنتاج وخفض الأسعار يكلف الدول المنتجة الكثير من موازنتها العامة، ويتسبب في خسارة كبيرة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى هبوط جميع أسهم شركات النفط العالمية”.