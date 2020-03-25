شكرا لقرائتكم خبر عن تورط «نرويجي» في مخطط إيراني لاغتيال معارضيها بالدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

قال المدعي العام الدنماركي اليوم الأربعاء إنه وجه اتهاما إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك.

وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر 2018 لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمارك.