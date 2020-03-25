شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إصابة الأمير تشارلز بـ«كورونا».. و«إليزابيث» بخير والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اليوم الأربعاء إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم مقر إقامة الأمير تشارلز" ثبتت إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا. لقد ظهرت عليه أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد".

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وأضاف المتحدث" جرى فحص كاميلا دوقة كورونوال، وثبت أنها ليست مصابة بالفيروس. ووفقا لتعليمات الحكومة والسلطات الصحية، فإن الأمير والدوقة سوف يبقيان في عزلة ذاتية في منزلهما في اسكتلندا".

وأوضح المتحدث أنه من المستحيل تحديد من أين التقط الأمير العدوى لأنه شارك في الكثير من الفعاليات العامة خلال " الأسابيع الماضية".

وقال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 مارس قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى، وأن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة.