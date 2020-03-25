الكعبي ويار الله يحذران: وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بـ'القوة'

حذر نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير يار الله، الاربعاء، من أن وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض حظر التجول بـ"القوة". - الكعبي يطالب السيد عبد المهدي للاسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الارهاب - الكعبي يدعو لاشراك العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال يتبع..

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